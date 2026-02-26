MSB’den Balıkesir'de düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Pilotumuz fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

"Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekat anlayışıyla görev yapmış, hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekatı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur. Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te temel deniz harekatı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı'na, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 adet Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir. Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda'ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir."