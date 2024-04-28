MSB'den Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topları paylaşımı

Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.