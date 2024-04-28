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MSB'den Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topları paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.

17:35 - 28/04/2024 Pazar
AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.

Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.

Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, haznedeki barutu basınçla patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatıyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde;
  • Harbiye Askerî Müzesi eserlerinden Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar…

  • Toplar; 1453 yılı İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır.

  • Tunçtan yapılan topların gövdesi patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiştir.

  • Topun üzerinde kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı; derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüler kazılıdır.

  • Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar haznedeki barutu basınç ile patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatmaktaydı.



#Harbiye Askeri Müzesi
#Milli Savunma Bakanlığı
#tunç toplar
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