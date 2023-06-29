Mücadeleniz kenara koyulamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz” dedi. Kuvvet komutanlarıyla beraber Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmaya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler’in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki askerlere hitap etti.

ŞEHİTLERİN MEKANI CENNETTİR

Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Rabb’im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb’im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün’de gerek Yüksekova’da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

Scholz’la İsveç’i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, İsveç’in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bunun Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Liderlerle bayramlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Âl Nahyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasında ikili ilişkiler de ele alındı.

Depremzedeyi unutmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede Aydın ailesi ile telefonda görüşerek bayramlaştığını ifade etti. Erdoğan ayrıca sosyal medyada bayram tebriği paylaştı. Erdoğan mesajında, Kurban Bayramı’na ilişkin, “Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.







