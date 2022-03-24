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MUĞLA

Muğla'da Yörük Köyü projesi hayata geçiriliyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğinde Menteşe İkizce Mahallesi'nde yapılması planlanan Yörük Köyü projesi için MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ile Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek arasında yer teslimi protokolü imzalandı.

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Haber Merkezi AA
Muğlada Yörük Köyü projesi hayata geçiriliyor
Muğla'da kurulması planlanan Yörük Köyü projesi için yer tahsisi yapıldı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, toplam bütçesi 1 milyon 313 bin lira olan ve 24 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projeye Güney Ege Kalkınma Ajansının yüzde 75 mali destek sağladığını, Menteşe Belediyesi'nin de altyapı, plan, proje ve peyzaj desteği vereceğini kaydetti.

Projeden sorumlu MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kayacık projenin hayata geçmesiyle Yörük kültürünün yaşatılacağını ve bir çok etkinliğin alanda yapılacağını belirterek, "Gerek hemşerilerimiz gerekse turistler için harika bir mesire alanı olacağını düşündüğümüz projemizi bir kaç ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kayacık, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenler teşekkür etti.

Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
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Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor.
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Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor.
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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.
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Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, \"6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor...
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Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor\" diye konuştu.
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Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.

Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı
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Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.<br>
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Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.<br>
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1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.<br>
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Ambulansı kirletmek istemedi<br><br>Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.
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Ayakkabılındaki karı ambulansın basamağına çarparak silkelemeye çalışan Cemile Çelik sağlıkçıların \"Gel teyzem gel, bir şey olmasın” sözü üzerine ambulansa bindi.
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Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti. Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı.
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