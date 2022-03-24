Muğla'da Yörük Köyü projesi hayata geçiriliyor

Ercan, burada yaptığı konuşmada, toplam bütçesi 1 milyon 313 bin lira olan ve 24 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projeye Güney Ege Kalkınma Ajansının yüzde 75 mali destek sağladığını, Menteşe Belediyesi'nin de altyapı, plan, proje ve peyzaj desteği vereceğini kaydetti.

Projeden sorumlu MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kayacık projenin hayata geçmesiyle Yörük kültürünün yaşatılacağını ve bir çok etkinliğin alanda yapılacağını belirterek, "Gerek hemşerilerimiz gerekse turistler için harika bir mesire alanı olacağını düşündüğümüz projemizi bir kaç ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kayacık, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenler teşekkür etti.

FOTOĞRAF 11 Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor. Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi. Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, \"6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor... Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor\" diye konuştu. Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.

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