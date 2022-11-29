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MUĞLA

Muğla'ya 2 gün şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Muğla için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Şiddetli yağışların, kent genelde perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Muğla’ya 2 gün şiddetli yağış uyarısı! 5 günlük Muğla hava durumu
Muğla için şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

5 günlük Muğla hava durumu

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