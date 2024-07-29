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Muhalefet yasayı geciktiriyor

Uğur Duyan
04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:45 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulu, uzun tartışmaların ardından başıboş köpek düzenlemesinin görüşmelerine dün akşam saatlerinde toplandı. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri bir haftaya yayınlan ve 3 gün boyunca toplamda 43 saat süren teklifin müzakereleri Genel Kurul'da da muhalefet engelline takıldı. 17 maddelik teklifin görüşmelerinin uzatılması için muhalefet tarafından Anayasa'ya uygunluk ve Meclis İçtüzüğüne uygunluk gerekçesiyle iki kez usul tartışması açıldı. Teklifin görüşmelerine daha erken geçilmesi mümkünken muhalefet Meclis İçtüzüğünden doğan haklarını sonuna kadar kullanarak, buna da engel oldu. Dün saat 14.00'te açılan Genel Kurul'un yasa teklifinin görüşmelerinin daha geç başlaması için CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve SP Meclis Grupları, grup önergesi vererek, 4 saat zaman kaybı oluşturdu. Genel Kurul, teklifin müzakerelerine ancak saat 18.13'te başlayabildi.

MUHALEFETTEN GECİKTİRME STRATEJİSİ

Bu andan itibaren de iki kez usul tartışması açılarak, teklif esasına dair görüşmelerin başlaması bir saat geciktirildi. Genel Kurul'da konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkahya, muhalefetin önergeleri için "Bir eksiği, bir yanlışı düzeltmeyi esas alan bir mantıkla değil, sadece ve sadece konuşma yapılsın ama kanun çıkarılmasın, kanuna engel olunsun sürekli bir öteleme, bir erteleme mantığıyla; bu doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te arbede

Komisyondaki görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin protesto gösterilerine sahne olan başıboş köpek düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda da tansiyonu yükseltti. AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun 'sahipsiz köpekler' ifadesini kullanması üzerine CHP ve DEM Partili vekiller sıralara vurmaya başlayarak, Yenişehirlioğlu'nu bastırmaya çalıştı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturuma ara verdi. Verilen arada CHP'liler AK Parti sıralarına yürüdü.



#TBMM
#sokak hayvanları
#Muhalefet
#CHP
#DEM
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