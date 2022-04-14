Muhalefetin sır görüşmeleri: Randevu defterlerini Avrupalı ve ABD'li büyükelçiler dolduruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Görüşmenin ardından basına fotoğraflar yansısa da masadaki konulara ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

MUHALEFET BÜYÜKELÇİLERLE NE GÖRÜŞÜYOR?

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ABD ve Avrupalı elçilerle yaptığı görüşmeler kamuoyunda şüpheyle karşılanıyor.

İstanbul, 25 Ocak tarihinde kar felaketiyle boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir balıkçı restoranında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüntülendi. İmamoğlu, “1 saatlik mola” diye söz ettiği görüşme için “hususi bir tarafı var” dedi. 3 saat sürdüğü ortaya çıkan görüşmede konuşulanlar ise basına hiç yansımadı.

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İmamoğlu, 31 Ocak’ta ise ABD’nin yeni atanan Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve eşini ağırladı. Göreve yeni gelen Amerikan büyükelçisinin Ankara’yı pas geçerek ilk ziyaretini bir belediye başkanına yapması dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de büyükelçilerle gerçekleştirdiği görüşmelerle gündeme geldi. 2021'in Kasım ayında Avrupa Birliği büyükelçileri ile buluşan Akşener, 6 Aralık 2021’de ise ABD’li eski Büyükelçi Satterfield ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Bu görüşmelerde de konuşulanlar sır olarak kaldı.

GÖRÜŞMELER YALNIZCA ABD'Lİ VE AVRUPALI ELÇİLERLE YAPILIYOR

Millet İttifakı Genel Başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ABD ve batılı ülkelerin büyükelçileriyle olan görüşme trafiğinin neden bir kez bile Müslüman bir ülkenin büyükelçisi ile gerçekleşmediği merak konusu oldu.

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