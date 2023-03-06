Muhalefette kaos planı: Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesiyle ilgili olarak "Akşener, ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi. ABD, Altılı Masanın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor." ifadelerini kullandı.