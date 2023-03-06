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Muhalefette kaos planı: Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanan Altılı Masa'nın açıklaması beklenirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a resmi atama yapılmayacağı ileri sürüldü.

19:56 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'göreve devam' planı uygulayacak. (Arşiv)

CHP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'göreve devam' planı uygulayacak. (Arşiv)

Altılı Masa'yı deviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri adım atarak masaya tekrar dahil oldu.

Akşener katılmayacağını açıkladığı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı son toplantıya da katıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası açıklama beklenirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İmamoğlu ve Yavaş'a fiili yardımcılık!

Habertürk'ün CHP'li kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı anda hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürütmeyecek.

CHP'nin kaos planı olarak nitelendirilen plan kapsamında seçimden sonra iki isme resmi atama yapılmayacak, belediye başkanlığı görevlerine devam edecekler ancak fiili olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.



#Altılı Masa
#cumhurbaşkanı adayı
#Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Saadet Partisi
#toplantı
1 saat önce
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Muhalefette kaos planı: Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak
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