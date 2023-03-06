Piyanist Fazıl Say Akşener'in masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweet'ini sildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 5'li masaya HDP uyarısında bulunarak, 'HDP'nin aday çıkarmaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ciddi farkla kazanacağını' ifade etti. Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı için henüz karar vermediklerini ifade eden Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı da mümkün" ifadelerini kullandı.