|
Reklam
Reklam
Gündem

Piyanist Fazıl Say Akşener'in masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweet'ini sildi

Geçtiğimiz cuma günü Altılı Masa'dan ayrılan Meral Akşener, bugün yeniden Millet İttifakı’na geri döndü. Akşener masadan ayrıldığını açıklamasının ardından “Sifonu çek. Gitsin” paylaşımında bulunan ünlü piyanist Fazıl Say tweet'ini sildi.

18:01 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Fazıl Say

Fazıl Say

Altılı Masa'da adaylık krizi yaşandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve 'aday olun' dedi. İyi Parti Lideri'nin çağrısı iki belediye başkanında da karşılık bulmadı. Yaşananların ardından İyi Parti yeni bir öneri getirdi. Buna göre İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği teklifi yapıldı.

Noter masasına geri döndü

Bu teklifin CHP tarafından kabul edileceği öğrenilirken, İyi Parti yeniden masaya döndü. İyi Parti'nin masaya dönüşüyle muhalefet cephesindeki bazı isimlerin de dönüşleri aynı şekilde oldu.

Akşener masadan ayrıldığını açıklamasının ardından “Sifonu çek. Gitsin” paylaşımında bulunan ünlü piyanist Fazıl Say tweet'ini sildi.






#fazıl say
#altılı masa
#iyi parti
1 saat önce
default-profile-img
Piyanist Fazıl Say Akşener'in masadan ayrılmasından sonra attığı 'Sifonu çek' tweet'ini sildi
Ukrayna savaşı Süper Lig ekibini 10 milyon Euro'dan etti
Yoldaki çuval zincirleme kazaya sebep oldu: 1 kişi yaralandı
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Saadet Partisi önünde toplanan CHP'lilerden 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları
Nijerya seçim sonrası karıştı: Sonuçlar protesto ediliyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.