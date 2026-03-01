Muhaliflerde ihraç korkusu

CHP'de gözler yarın Genel Merkezi'nde yapılacak "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasına çevrilmişken, parti içi muhalefet, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu yönetiminin daha büyük bir tasfiye için hazırlığa başladığını, Genel Merkez'deki buluşmadan sonra yeni dalgaların gelebileceği görüşünde. CHP'li kaynaklar, Özel'in ve kurmaylarının CHP'de 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında yeni bir kurultay hazırlığı ya da parti yönetiminin meşruluğunu tartışmaya açma girişimlerine izin vermeyeceğini ifade ediyor. Partili kaynaklar, "Eski örgüt yöneticilerimizin tasfiyesiyle verilen mesaj aslında bu toplantıların organizatörlerineydi. Parti içi hizipler harekete geçti. Bu da yeni bir tasfiye dalgasının gelebileceğinin habercisidir." ifadelerini kullandı.