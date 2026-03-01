Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Muhaliflerde ihraç korkusu

Muhaliflerde ihraç korkusu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Merkezi.
CHP Genel Merkezi.

CHP'de gözler yarın Genel Merkezi'nde yapılacak "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasına çevrilmişken, parti içi muhalefet, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu yönetiminin daha büyük bir tasfiye için hazırlığa başladığını, Genel Merkez'deki buluşmadan sonra yeni dalgaların gelebileceği görüşünde. CHP'li kaynaklar, Özel'in ve kurmaylarının CHP'de 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında yeni bir kurultay hazırlığı ya da parti yönetiminin meşruluğunu tartışmaya açma girişimlerine izin vermeyeceğini ifade ediyor. Partili kaynaklar, "Eski örgüt yöneticilerimizin tasfiyesiyle verilen mesaj aslında bu toplantıların organizatörlerineydi. Parti içi hizipler harekete geçti. Bu da yeni bir tasfiye dalgasının gelebileceğinin habercisidir." ifadelerini kullandı.



#chp
#ihraç
#siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet ile karteller kıskacında Meksika