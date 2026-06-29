Muharrem İnce'den Özgür Özel'e soğuk duş: Tarafını seçti

"Örneğin, kimileri diyor ki ana gövdeden kopan yok olur. İşte örneğin, çok uzak geçmişte Güven Partisi, yakın geçmişte Muharrem İnce. Ben bunu Muharrem İnce ile de konuştum. Yani bir sohbet ettik İnce ile, aramızdaki 'off the record' yanları da oldu ama şu kadarını paylaşmama laf etmeyecektir diye düşünüyorum Muharrem İnce. Dedi ki, 'Balbay, ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım' dedi. Hani Memleket Partisi kurdu ama orada Muharrem İnce'nin yuvarladığı taş büyümedi. Yuvarladığı taş kar topuna dönüşmedi."