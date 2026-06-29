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Muharrem İnce'den Özgür Özel'e soğuk duş: Tarafını seçti

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e soğuk duş: Tarafını seçti

12:4429/06/2026, Pazartesi
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Özgür Özel - Muharrem İnce
Özgür Özel - Muharrem İnce

CHP kulislerinde yeni parti iddiaları yeniden hareketlendi. Özgür Özel’in Temmuz ayında yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürülürken, Muharrem İnce’den “CHP’de kalacağım” çıkışı geldi. Gözler Ankara’daki kurultay sürecine çevrildi.

CHP
'de yeni parti iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken,
Özgür Özel
'in temmuz ayında yeni bir siyasi oluşum kurabileceği iddia ediliyor. Muharrem İnce'den yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Ankara kulislerini hareketlendiren yeni parti iddiası gündeme geldi. Mahkeme kararı sonrası CHP yönetiminin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konusunda adım atmaması halinde, Özgür Özel'in temmuz ayında kendisine destek veren milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürüldü.


CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için somut bir adım atılmaması durumunda Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurması masada bulunuyor.


Bu iddiaların gölgesinde dikkat çeken açıklama ise CHP'ye geçtiğimiz yıl yeniden katılan Muharrem İnce'den geldi.


"Ben CHP'de kalacağım"


Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.


Balbay'ın aktardığına göre İnce, yeni parti iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi: Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım.


İnce'nin bu sözleri, Özgür Özel'in olası yeni siyasi oluşumuna katılmayacağı şeklinde yorumlandı.


Balbay, İnce ile gerçekleştirdiği diyaloğu şu ifadeler ile aktardı:


"Örneğin, kimileri diyor ki ana gövdeden kopan yok olur. İşte örneğin, çok uzak geçmişte Güven Partisi, yakın geçmişte Muharrem İnce. Ben bunu Muharrem İnce ile de konuştum. Yani bir sohbet ettik İnce ile, aramızdaki 'off the record' yanları da oldu ama şu kadarını paylaşmama laf etmeyecektir diye düşünüyorum Muharrem İnce. Dedi ki, 'Balbay, ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım' dedi. Hani Memleket Partisi kurdu ama orada Muharrem İnce'nin yuvarladığı taş büyümedi. Yuvarladığı taş kar topuna dönüşmedi."

Özel davet etmişti


Muharrem İnce, 2021 yılında CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuş, geçtiğimiz yıl ise Özgür Özel'in çağrısıyla yeniden CHP saflarına dönmüştü.


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