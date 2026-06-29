Muharrem İnce'den Özgür Özel'e soğuk duş: Tarafını seçti

CHP kulislerinde yeni parti iddiaları yeniden hareketlendi. Özgür Özel’in Temmuz ayında yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürülürken, Muharrem İnce’den “CHP’de kalacağım” çıkışı geldi. Gözler Ankara’daki kurultay sürecine çevrildi.
CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Ankara kulislerini hareketlendiren yeni parti iddiası gündeme geldi. Mahkeme kararı sonrası CHP yönetiminin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konusunda adım atmaması halinde, Özgür Özel'in temmuz ayında kendisine destek veren milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürüldü.
CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için somut bir adım atılmaması durumunda Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurması masada bulunuyor.
Bu iddiaların gölgesinde dikkat çeken açıklama ise CHP'ye geçtiğimiz yıl yeniden katılan Muharrem İnce'den geldi.
"Ben CHP'de kalacağım"
Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Balbay'ın aktardığına göre İnce, yeni parti iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi: Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım.
İnce'nin bu sözleri, Özgür Özel'in olası yeni siyasi oluşumuna katılmayacağı şeklinde yorumlandı.
Balbay, İnce ile gerçekleştirdiği diyaloğu şu ifadeler ile aktardı:
Özel davet etmişti
Muharrem İnce, 2021 yılında CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuş, geçtiğimiz yıl ise Özgür Özel'in çağrısıyla yeniden CHP saflarına dönmüştü.