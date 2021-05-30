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ANKARA

Mühendise barınak görevi!

CHP yönetimindeki Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nde işten çıkarılan 57 işçiden 6’sı mahkeme yoluyla geri döndü. Ancak CHP’li belediye mahkemenin aynı iş koluna iade kararına rağmen Ziraat Mühendisi İsmail Can’ı barınak görevlisi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mühendise barınak görevi!
Bayramiç Belediyesi

MUHAMMED KURTAR

Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şubesi işçilerin uydurma tutanaklarla önceki görevlerinden başka görevlere verilerek rencide edildiğini açıkladı.

İsmail Can
İsmail Can

BELEDİYE, MAHKEME KARARINI TANIMADI

Herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamasına karşın işten çıkarıldığını anlatan Ziraat Mühendisi İsmail Can, “Benim her hangi bir parti üyeliğim yoktu. 16 Nisan 2021’de mahkeme, işten çıkarılmadan önce hangi iş kolunda çalışıyorsak ait olduğumuz iş kollarına işimizi geri verdi. Ancak belediye, mahkeme kararını tanımadı ve işe geri döndüğümde kendimi ziraat mühendisi olarak değil park, bahçe ve hayvan barınaklarında hayvan temizleme görevinde buldum” dedi.

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