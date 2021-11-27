Muhtaçlara Cansuyu oluyorlar

Kurulduğu günden bugüne yardıma muhtaç coğrafyalara el uzatan Cansuyu Derneği faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. 23 alanda faaliyet gösteren Cansuyu, bugüne kadar 70’in üzerinde ülkeye yardım götürdü. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Mustafa Köylü, “Faaliyetlerimizin başında hareket halindeki mülteciler yer alıyor. Mültecilere hareket halindeyken yiyecek, kıyafet ve battaniye dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

İFTARA, YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARLA OTURUYORUZ

Köylü, Mülteciler yerleşince onların oturabilecekleri çadır, battaniye, yatak ve mutfak eşyaları gibi barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Her yıl Türkiye’de ve çalışma yaptığımız ülkelerde yönetim kurulumuz tarafından uygunluğu tespit edilmiş bölgelerde gıda dağıtım programları yapıyoruz. Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ülkelerde iftar programları yapıyoruz. Yüz binlerce yardıma muhtaç insanla iftar sofralarına oturuyor. Böylece hem hayır sahiplerinin hayırlarını oradaki muhtaç insanlara ulaştırıyoruz, hem de bir kardeşlik atmosferinin oluşmasına, bir ümmet atmosferinin oluşmasına vesile oluyoruz.”

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Hayır sahipleri tarafından gönderilen aylıkları düzenli olarak yetimlere ulaştırdıklarını ifade eden Köylü, “Çocuklar küçük yaşta iseler velilerine gönderiyoruz. Kurulduğumuz ilk yıllarda baktığımız yetimler vardı. 17 yıl sonra bu yetimler 22-24 yaşlarına geldiler ve yetim evlendirme programları ile başta Gazze ve Yemen’de faaliyet göstermeye başladık.

DÖRT BİN SU KUYUSU

Su kuyuları açıyoruz. Şu ana kadar 4 binin üzerinde su kuyusu açmış durumdayız. Ağırlıklı olarak Afrika’da Sahra Çölü’nde bulunan ya da topraklarının bir bölümü burada bulunan ve komşu ülkelerinde su kuyusu açıyoruz. Çad, Kamerun, Nijer, Burkina Faso, Togo, Benin, Gana gibi su sıkıntılarının yaşandığı Afrika ülkelerde su kuyusu açıyoruz. Asya’da Pakistan Bangladeş, Nepal ve Kamboçya’da su kuyusu açtık, açmaya da devam ediyoruz. Gelen talebe göre su kuyusu açıyoruz” dedi.

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PANDEMİDE YARDIM ARTTI

Pandemi sürecinde çalışmalarını 4 kat arttırdıklarını dile getiren Başkan Köylü, “Ramazan aylarında sistematik olarak gıda dağıtım programlarımız var. Her yıl mutlaka muhtaç ailelere Ramazan’dan bir hafta önce, bir ay yetecek kadar gıda yardımları dağıtıyoruz. Fakat son iki yıldır pandemi nedeniyle senede bir kere değil dört kere gıda dağıttık. Çünkü inanılmaz derecede gıda talebinde bulunuldu. Pandemi öncesinde gıda yardımında gelen bağışların yarısını Türkiye’de yarısını ise yurtdışına götürüyorduk. Pandemi ile birlikte ağırlığı yurtiçine verdik. Dörtte üçünü Türkiye’de dağıtıyoruz” diye konuştu.

2021 yılı kurban faaliyetleri kapsamında derneğe 30 bin kurban bağışında bulunulduğuna değinen Başkan Köylü, “Yılın geri kalan dönemlerinde ise 10 bin adak bağışlarıyla 2021 yılında üç kıta onlarca ülkede toplam 40 bin kurban vekâlet hissesini muhtaç sahibi milyonlarca ailelere ulaştırdık" dedi.

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Afet bölgelerine Cansuyu olmuştu

“Bir yerde acı ve gözyaşı varsa Cansuyu oradadır” ifadelerini kulanan Köylü, “Deprem, sel, yangın gibi afet bölgelerinde kısa sürede yerimizi alırız. Karadeniz’deki sel felaketi sırasında bölgede çok büyük su krizinin olduğunun bilgisini aldık. Sadece afetin yaşandığı Kastamonu’da değil çevre şehirlerde de su kalmamıştı. Daha uzak şehirlerden su sevkiyatı yaptık. İçme suyu ile kanalizasyonların birbirine karıştığı bölgede su, can kurtarıcı gibiydi. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta hem su, hem de sıcak yemek dağıttık. Akdeniz’de yangının en yoğun olduğu bölge olan Manavgat’ta Kaymakam ile yaptığımız görüşmede 500 ailenin evi yandığının bilgisini aldık ve Cansuyu olarak 100 ailenin 6 aylık kirasını ödemeyi üstlendik. Kurulduğumuz ilk yıllarda arama kurtarma birimi kurmayı planladık. AFAD kurulduktan sonra böyle bir birime ihtiyaç duymadık. Son dönemlerde afetlerin artmasıyla birlikte bu planı devreye soktuk ve CAK(Cansuyu Arama Kurtarma)'ın hazırlıklarını yapıyoruz.”

HAYAT Cansuyu Derneği yönetimi güven tazeledi