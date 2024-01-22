Muhtarlık meslek değil hizmet makamıdır

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri, belediye başkanlıklarının yanı sıra muhtarlıklar için de kıyasıya bir yarışa sahne olacak. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 31 Mart seçimi için şimdiden 250 binden fazla kişinin muhtar adayı olduğunu söyledi.

Ramazan Özünal (solda)

SİLAH RUHSATI VE MAAŞ CEZBEDİYOR

Muhtarlığın devlet ve vatandaş arasında bir hizmet köprüsü vazifesi görmesi gerektiğini vurgulayan Özünal, “Fakat muhtarlıklarımız ne yazık ki farklı nedenlerden dolayı meslek olarak görülür hale geldi. Muhtar maaşı ve tabanca ruhsatı gibi muhtarlar için sunulan imkanlar muhtar olmayı cezbediyor” dedi.

250 BİNDEN FAZLA ADAY VAR

“Muhtarlar için sunulan bu imkanlar, muhtar adaylığına başvuru sayısını da artırıyor” diyen Özünal, “Türkiye’de ortalama 50 bin muhtarlık var ve bizim verilerimize göre en az 250 bin muhtar adayı var. Bu rakam seçime kadar 250 binin üzerine de çıkacaktır” diye konuştu.

HİZMET EDECEK OLAN ADAY OLSUN

Özünal şöyle devam etti: “Vatandaşlarımıza ve muhtar adaylarımıza bir çağrım var. Muhtar siyasetin içerisindedir. Silah ruhsatı almak isteyenler, muhtarlığı bir meslek olarak görüp maaş almak isteyenler değil, vatandaşa, mahallesine ve köyüne hizmet edecek olanlar muhtar adayı olsun. Vatandaşlarımız da ahbap çavuş ilişkisi yerine beni temsil edecek, hizmet edecek muhtarlar belirlemeli.”







