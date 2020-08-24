Müjde kabinede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in keşfin yanı sıra çıkarma ve taşıma çalışmaları hakkındaki planlamalar konusunda teknik bilgileri içeren sunum yapması planlanıyor. Gaz keşfinin ekonomiye artı etkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Giresun’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li konuyla ilgili kabine üyelerine bir bilgilendirme sunumu yapacak. Yine, koronavirüs salgınında vaka sayılarının binin altına düşmemesiyle ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

Gönül selamı ile bağ kurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs dolayısıyla tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek verdiği "gönül selamı"nın, yüz yüze yapılan diplomatik görüşmelerde yer bulmasına ilişkin video yayınladı. Video, "Gönül selamı ile tüm dünyayla gönülden gönüle bağ kurduk" notuyla paylaşıldı.