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Mülteci olmadıklarını tespit edip bombaladı

Van’da PKK’nın Başkale sorumlusu İlyas Ayas’ın da aralarında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Bozdoğan-41 Operasyonu’nun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. İran’dan sızıp mağarada saklanan 3 kişinin mülteci olma ihtimaline karşı Bayraktar TB2 SİHA görevlendirildi. Gelen görüntüler PKK’lı olduklarını kesinleştirdi ve SİHA mağarayı hemen bombaladı.

Burak Doğan
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 03:50 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHA

Van Başkale’de PKK’lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Bozdoğan-41 Operasyonu’nun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Operasyon kapsamında İran sınırından kaçak olarak yurda geçen PKK’lı 3 terörist gizlendikleri mağarada vurulmuştu.

O operasyonun detayları netleşti. PKK’nın saldırı yapacağı bilgisi üzenine harekete geçen Jandarma ekipleri bölgeyi izlemeye aldı. Sınırı geçenlerin mülteci olma ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, bir süre beklemede kaldı. Başkale kırsalındaki bir mağarada teröristlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Bayraktar TB2 SİHA gönderildi. Alınan görüntülerde, mağaradaki kişilerin elleri silahlı teröristler oldukları netlik kazandı. Bunun üzerine TB2 SİHA ile mağara bombalandı. PKK’nın Başkale kırsalı sözde sorumlusu “Demhat Şero Welat” kod adlı İlyas Ayaz’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen 2 teröristin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.



#Operasyon
#TB2 SİHA
#PKK
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