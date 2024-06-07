Mülteci olmadıklarını tespit edip bombaladı

O operasyonun detayları netleşti. PKK’nın saldırı yapacağı bilgisi üzenine harekete geçen Jandarma ekipleri bölgeyi izlemeye aldı. Sınırı geçenlerin mülteci olma ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, bir süre beklemede kaldı. Başkale kırsalındaki bir mağarada teröristlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Bayraktar TB2 SİHA gönderildi. Alınan görüntülerde, mağaradaki kişilerin elleri silahlı teröristler oldukları netlik kazandı. Bunun üzerine TB2 SİHA ile mağara bombalandı. PKK’nın Başkale kırsalı sözde sorumlusu “Demhat Şero Welat” kod adlı İlyas Ayaz’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen 2 teröristin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.