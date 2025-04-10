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Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

19:1410/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Timur Soykan ile Murat Ağırel hakkındaki son kararı mahkeme verecek.
Timur Soykan ile Murat Ağırel hakkındaki son kararı mahkeme verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yer alan şüphelilere, 'tehdit' ve 'şantajda' bulunarak Flash Haber TV'nin devredilmesini amaçladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler

İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından, "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.



#Murat Ağırel
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