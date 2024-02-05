AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Kurum, "Sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım" dedi, vatandaşların taleplerini dinledi. Toplantıya, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın" ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız" ifadelerini kullandı.