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Tuzla’da gönül aldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum, Tuzla'da TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Burada, kendisini eleştiren Yakup Tekin ve Görkem Yavuz’la karşılaşan Kurum, Tekin’e, "Bugün senin duanı almadan gitmeyeceğim” dedi. Tekin’le birbirlerine sarılarak helalleşen Kurum, ikisiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:27 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Kurum, "Sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım" dedi, vatandaşların taleplerini dinledi. Toplantıya, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın" ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ

Kurum, daha sonra Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum burada, milletin sorunlarıyla ilgileneceklerini ve verdikleri sözleri tutacaklarını söyledi.


Murat Kurum 'TOKİ Tuzla konutları' meselesine el koydu! Sözleri gündem olan hak sahibi Yakup Tekin: Kendisine inanıyorum arkasındayız
Murat Kurum 'TOKİ Tuzla konutları' meselesine el koydu! Sözleri gündem olan hak sahibi Yakup Tekin: Kendisine inanıyorum arkasındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin’i dinleyen Kurum, “Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım” dedi. Daha önce kullandığı sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirten Tekin, Murat Kurum’a “Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada da “Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada 'kamerasının kapatıldığı' iddialarıyla gündeme gelen Yavuz’la da karşılaşan Kurum keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.


#Yerel seçim
#Murat Kurum
#Siyaset
#İBB
#Tuzla
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