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Musa Dinç'in yazdığı Gül ve Düşün çocuk kitabındaki ifadeler

Çocukları masal yoluyla istismar ediyor

Musa Dinç isimli sözde yazarın 'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik kaleme aldığı masal kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kullandığı ifadeler kendisini okuyan çocukları istismar eden Dinç, pişkin bir ifade ile kendini savundu. Dinç; "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çocuk istismarcısı Musa Dinç.
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çocuk istismarcısı Musa Dinç.

Sözde yazar Musa Dinç, 'Gül ve Düşün' adıyla yayınladığı çocuk kitabında kullandığı skandal ifadeler ile gündeme oturdu.

Sosyal medyada büyü tepkilere yol açan kitapta Dinç tecavüzü masal diliyle çocuk okuyucularını sundu.

Söz konusu çirkin ifadelerin içerisinde yer aldığı kitap.

Yüzsüzce açıklama

Sapkın fikirlerini masal kitabı adı altında yazarak tertemiz zihinleri kirleten Musa Dinç sosyal medya hesabından tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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Yayınevinin akıl almaz tavrı

Söz konusu çirkin ifadelerin çocuklara ulaşmasını sağlayan Arı Sanat Yayınevi'nin kitabın basılmasına nasıl izin verdiği ise merak konusu.

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