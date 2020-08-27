Çocukları masal yoluyla istismar ediyor

Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18

Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.



