|
Gündem

Müşahitlere 10 emir

14 Mayıs’ta sandık başlarında görev alacak müşahitleri iki turlu eğitimden geçiren AK Parti, on maddelik talimat hazırladı. Talimatlara göre müşahitin görevlendirildiği sandıkta oy verme işlemi başlamadan bir saat önce hazır bulunması, gelmeyen asil üyenin yedek üyeyi haberdar etmesi, sandık sonuçlarının AK Parti Sonuç Alım Sistemi’ne ‘SAS’a belli olur olmaz bildirilmesi isteniyor.

Resul Ekrem Şahan
13:26 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Müşahitlere 10 emir

Müşahitlere 10 emir

AK Parti, seçim günü sandık ve seçmen listelerinin güvenliği için sandıkta görev vereceği görevlilere ilişkin iki tur eğitim düzenliyor. İlk tur eğitimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Görevliler için ikinci tur simülasyon eğitimi bugün başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek. Eğitimlerde sayım döküm çizelgeleri, seçim mevzuatı, itiraz yöntemleri anlatılıyor. Seçime ilişkin 20 dakikalık animasyon filmi gösteriliyor.

BİR SAAT ÖNCE HAZIR OL

AK Parti sandık başlarında görev yapacak müşahitler için de özel tanıtım kartları hazırladı. Müşahitlere yönelik on maddeden oluşan talimatlar da tanıtım kartının arkasında sıralandı. Görevlendirildiği sandıkta oy verme işlemi başlamadan bir saat önce hazır bulunması, gelmeyen asil üyenin yedek üyeyi haberdar etmesi, sandık sonuçlarının AK Parti Sonuç Alım Sistemi’ne ‘SAS’a belli olur olmaz bildirilmesi isteniyor. Ayrıca müşahitlerin sandık çevresinde bulunma hakları bulunduğu vurgulanırken, zarf ve oy pusulalarının mühürlenip mühürlenmediğinin de kontrolü isteniyor. Oy kullanan kişilerin kimlikteki kişi ile aynı olup olmadığına da dikkat etmeleri ve seçmen dışındaki kimselerin kabine girmelerine engel olmaları isteniyor.



#14 Mayıs
#seçim
#AK Parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.