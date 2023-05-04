Müşahitlere 10 emir

AK Parti, seçim günü sandık ve seçmen listelerinin güvenliği için sandıkta görev vereceği görevlilere ilişkin iki tur eğitim düzenliyor. İlk tur eğitimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Görevliler için ikinci tur simülasyon eğitimi bugün başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek. Eğitimlerde sayım döküm çizelgeleri, seçim mevzuatı, itiraz yöntemleri anlatılıyor. Seçime ilişkin 20 dakikalık animasyon filmi gösteriliyor.

AK Parti sandık başlarında görev yapacak müşahitler için de özel tanıtım kartları hazırladı. Müşahitlere yönelik on maddeden oluşan talimatlar da tanıtım kartının arkasında sıralandı. Görevlendirildiği sandıkta oy verme işlemi başlamadan bir saat önce hazır bulunması, gelmeyen asil üyenin yedek üyeyi haberdar etmesi, sandık sonuçlarının AK Parti Sonuç Alım Sistemi’ne ‘SAS’a belli olur olmaz bildirilmesi isteniyor. Ayrıca müşahitlerin sandık çevresinde bulunma hakları bulunduğu vurgulanırken, zarf ve oy pusulalarının mühürlenip mühürlenmediğinin de kontrolü isteniyor. Oy kullanan kişilerin kimlikteki kişi ile aynı olup olmadığına da dikkat etmeleri ve seçmen dışındaki kimselerin kabine girmelerine engel olmaları isteniyor.