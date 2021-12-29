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Musiki Muallim Mektebi sanatın adresi olmaya devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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Musiki Muallim Mektebi sanatın adresi olmaya devam ediyor
Musiki Muallim Mektebi sanatın adresi olmaya devam ediyor

Konserlerden söyleşilere, sergilerden tiyatro gösterimlerine kadar birçok sanatsal faaliyetin gerçekleştiği bu özel yapının bu sefer ki misafirleri ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Berceste Sanat Topluluğu’nu oldu. Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2. Geleneksel Sanat Sergisi’ni Musiki Muallim Mektebi’nde açan topluluk, ebru, hüsn-i hat, tezhip karakalem, yağlı boya, çini, seramik gibi birçok branşta Osmanlı belgelerinden oluşan eserlerini görücüye çıkardı. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, topluluk üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat ve sanatçının yanındayız

Mamaklıları kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya ve bu etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir toplumun kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran sanat ve sanatçıdır. Bizlerde her zaman sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz”dedi.
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