Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Kasım'da yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Yasağa rağmen haber yapıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkı ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 'Gizliliğin ihlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

FOTOĞRAF 10 Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.<br><br> Olayın ardından Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu tespit edilmişti.<br><br> TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI<br>Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu. 70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.<br> DAĞDA HİSSEDİLEN SICAKLIK 11 DERECE<br><br>Ormanda, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusu henüz aydınlanmadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını anlattı. Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyelerinden anne Selvi, ailenin 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. <br><br> Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu Minik Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Olayın geçmişi

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

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Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

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