Musul’daki saldırıyı kim yaptı?

Suriye’ye yönelik harekat öncesi Kuzey Irak merkezli provokasyonlar peş peşe geliyor. Mukteda es-Sadr ve destekçilerinin son 5 gündür Irak Temsilciler Meclisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığı, Zaho bombardımanı üzerinden Türkiye’nin kınanması için karar çıkartma gayretinde oldukları öne sürüldü.

Erbil yönetimindeki Türkmen Bakan Aydın Maruf, saldırıların arkasında PKK’nın olduğunu, son yıllarda IKBY ile Türkiye arasında kurulan bağın koparılmak istendiğini söyledi. Maruf, “Türkiye ile Irak arasındaki dostluğun hedef alındığı bu saldırılar, yasadışı grupların, terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemler” diye konuştu. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal ise Türk askerinin bölgedeki varlığının en çok PKK ve destekçilerini rahatsız ettiğini kaydetti: “Musul Başkonsolosluğu’nun bu nedenle saldırıya uğradığını düşünüyorum. Saldırının Zaho bombardımanının ardından gelmesi, Türkiye’ye karşı oluşturulmak istenen nefretin göstergesi.”

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TSK’YI IRAK’A ÇEKME ÇABASI

Türkiye’nin Suriye’de Tel Rıfat ve Münbiç’e dönük operasyon hazırlığına dikkat çeken emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de şöyle konuştu: “Suriye operasyonu öncesi TSK unsurlarını Irak’ın kuzeyine kaydırması için bir çaba içine girildiğini söyleyebilirim. Operasyon Soçi’de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesinden sonra başlayabilir. Bu operasyonun ABD kadar İran’ı da rahatsız edeceği açık. ABD destekleyip başsağlığı mesajı yayımladığı YPG’li teröristleri korumak için çaba sarfediyor. İran için durum biraz farklı. Çünkü Tel Rıfat ve Münbiç, Halep’e 28 km mesafedeki Nubul-Zehra bölgesine çok yakın. Ruslar bölgeden çekildikten sonra İran’a bağlı güçler Nubul-Zehra’dan Halep’e, hatta Tel Rıfat’ı da içine alan bir bölgede devriyelerini arttırdı. Bu bölge, Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine, oradan da Doğu Akdeniz’e açılan bir koridor gibi.”

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İRAN İÇİN AKDENİZ KORİDORU

Suriye ve Irak’ta yayın yapan İran’a yakın haber siteleri bir süredir “TSK’nın hedefi Nubul-Zehra” şeklinde haberlere imza atıyor. Yerel kaynaklar da Musul’daki saldırının ardında İran’a yakın milislerin olduğu görüşünde. Saldırıda uzak mesafeden roketatar kullanılması bu şüpheleri güçlendiriyor. İran’ın Doğu Akdeniz’e ulaşan hat üzerinden hem ülkedeki ambargoyu hafifletmeye çalıştığı, hem de kaçakçılığın bu hat üzerinden yapılmasına göz yumduğu kaydedildi. İran’a yakın milislerin daha önce de benzer saldırılar yaptığını hatırlatan yerel kaynaklar, bölgede gerginliğin tırmanmasında İran’ın Doğu Akdeniz’e açılan yolları kontrol altında tutma eğilimine dikkat çekiyor.

DÜNYA Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu'na roketli saldırı