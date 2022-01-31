Gündem Mütefekkir Cevdet Said son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Mütefekkir Cevdet Said son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Mütefekkir Cevdet Said son yolculuğuna uğurlandı
Mütefekkir Cevdet Said son yolculuğuna uğurlandı.

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok ülkede konferanslar veren ve 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç ederek Türk vatandaşlığı alan Cevdet Said'in cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Çerkes vatandaşı katıldı. Said'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti
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