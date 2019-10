Müzede talim

Ankara’da çağdaş müzecilik anlayışıyla 15 Haziran’da faaliyetlerine başlayan Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, ziyaretçilerle müze arasında bir bağ oluşturuyor. Ankara’nın Altındağ ilçesindeki müzeye gelenler ziyaretin ardından ücreti karşılığında ok atış talimi yaparak, atölyede zihgir ve ok yapma şansını yakalıyor.

ZİYARETÇİLER ESERLERE DOKUNABİLİYOR

Türklerin kullandığı geleneksel savaş silahlarını tanıtmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan müze, sahibi Muhiddin Uyanık’ın 10 yıllık koleksiyon çalışmasının bir ürünü olarak kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uyanık’ın koleksiyonundaki okçuluk malzemeleri, ok ve yay başta olmak üzere kılıç, miğfer, hançer, kalkan gibi birçok savaş ekipmanları da müzede sergileniyor. 950’nin üzerinde eserin bulunduğu müzede tarihi ok uçları koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Müze Müdürü Mustafa Boran, “Ziyaretçiler kılıcın genel özelliklerini dinledikten sonra eline alıp dokunabiliyor. Türkpusat Kültür Etkinlikleri kapsamında birinci aşamada kültürel ve tarihi bir eğitim, ikinci aşamada ok atış talimi, üçüncü aşamada da atölyede ok ve zihgir yapımı ziyaretçilere katkı sağlıyor” dedi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Haftanın 6 günü 09.00 - 18.00 arası açık olan müze pazartesi günleri kapalı. Ziyaretçiler müzeyi gezmek için 30 lira, öğrenciler ise 20 lira ücret ödüyor. Ok talimi ve atölye çalışmaları için ise ek olarak 5 lira ücret alınıyor.

Askıda müze projesi

Askıda Müze

Müze Müdürü Mustafa Boran, “Askıda Müze” adlı sosyal sorumluluk projesi ile ziyaretçilerin fazladan bir bilet alarak imkanı olmayan öğrencilere bu imkanın ücretsiz olarak sunulduğunu kaydetti.