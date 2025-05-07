MYK’da Önder yâd edildi

AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırı masaya yatırılırken Erdoğan, saldırıyı kınadığını, siyasette böyle olayların yaşanmasını tasvip etmediklerini dile getirdi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin son gelişmeler de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, “Bir al ver süreci değil, hassas yönetelim. Zaten terörle mücadeleyi bir yandan devam ettiriyoruz” mesajı verdi.

Hayatını kaybeden DEM’li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de anıldı. MYK üyeleri söz alarak Önder’le ilgili anılarını paylaştı. Öte yandan Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir 19 Nisan’da başlatılan ve bir ay sürecek “Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor” programına ilişkin çalışmaları paylaştı. Demir, toplantılara bugüne kadar 185 bin kişinin katıldığını ve 11 bin soru sorulduğunu kaydetti.