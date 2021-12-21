Nallıhan Kuş Cenneti güvende

İklim değişikliğinin sulak alanlara etkisi mercek altına alındı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin araştırmaları Nallıhan Kuş Cenneti’nin güvende olduğu sonucuna vardı. Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve 191 kuş türünün gözlemlendiği Nallıhan’a, en büyük su girdisi Sarıyar Barajı’ndan sağlanıyor. Bu nedenle ilk olarak barajdaki kirlilik ölçüldü. Çalışma kapsamında periyodik olarak üç kez numune alınarak laboratuvarda test edildi.

KİRLİLİK YÜKSEK DEĞİL

Derneğin yönetim kurulu üyesi Tekin Altuğ, “Araştırmada, civa ve krom değeri ortalama değerlerin altında çıktı. Krom düşüklüğü olumlu bir gelişme. Çünkü genellikle endüstriyel emisyonların neden olduğu kirliliğin bir sonucu olarak bu değer yüksek çıkmaktadır. Suyun PH düzeyi de normal değer aralığında. Sarıyar Barajı’ndaki kirlilikte Çayırhan Termik Santrali’nin payı da olmakla birlikte incelenen parametrelerin sonuçlarına göre kirlilik yüksek boyutlarda değil.” dedi. Altuğ, barajdaki asıl kirlilik unsurunun organik kirlilik (doğal ve insan kaynaklı) olduğunu belirterek düzenli kontrol yapılması gerektiğini anlattı.

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