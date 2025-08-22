Narin’in ölüm yıl dönümünün ardından mezarında sadece babası kaldı

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kayboldu. Ailesi aynı gün Narin’in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından yeri belirlenemeyen talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül 2024’te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

21 Ağustos’ta 1. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Narin’in mezarı dolup taşarken, bir gün sonrasında ise mezar boş kaldı. Mezarda sadece babanın olması dikkatleri çekti.