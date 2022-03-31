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ANKARA

Nasreddin Hoca UNESCO yolcusu

Türkiye, UNESCO listesine Nasreddin Hoca fıkralarını eklemek için çalışmalar yapıyor. UNESCO Sekretaryası Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ve çay kültürüne ilişkin başvuruların bu yıl döngüsünde değerlendirmeye alınacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nasreddin Hoca UNESCO yolcusu
Nasreddin Hoca

Türkiye, UNESCO listesine Nasreddin Hoca fıkralarını eklemek için çalışmalar yapıyor. UNESCO Sekretaryası Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ve çay kültürüne ilişkin başvuruların bu yıl döngüsünde değerlendirmeye alınacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası, acil koruma gerektireni ve iyi koruma uygulamaları gibi listelerinde 21 kültürel miras unsuru bulunuyor. Son olarak ‘Hüsn-i Hat’ın listeye alınmasının ardından Türkiye, UNESCO miras listesine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer aldı. Türkiye’den listeye yeni eklemeler için ise başvurular devam ediyor.

"Nasreddin Hoca", UNESCO yolunda
KÜLTÜR SANAT
"Nasreddin Hoca", UNESCO yolunda

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