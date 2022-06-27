NATO diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İspanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz kuru laf istemiyoruz biz netice istiyoruz. Biz orta sabah top çevirmekten bıktık. Konuşuyorlar aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda terörist başı çıkmış söyleşi yapıp Türkiye'ye veriyor veriştiriyor. İsveç yönetimi biz bunları terörist olarak kabul etmiyoruz deyip caddelerde yürüyüş yapıyor. İsveç polisi de bunlara izin veriyor. Sadece İsveç de değil. Aynı şey Hollanda Almanya Yunanistan'da da var'' dedi.