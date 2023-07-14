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NATO görüşmesi: İsveç mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya dönüşünde MHP lideri Bahçeli’yle sürpriz şekilde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Erdoğan'ın, NATO zirvesindeki temasları ve Türkiye'nin elde edeceği kazanımlarla ilgili bilgi verdiği belirtiliyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 14/07/2023 Friday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Litvanya’da katıldığı NATO zirvesinden önceki gün Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir şekilde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 14.00’de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.


NATO ZİRVESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Litvanya’daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmelerle ilgili Devlet Bahçeli’ye bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’le ilgili protokolün TBMM’ye gönderilmesi karşılığında Türkiye’nin elde edeceği kazanımları anlattığı ifade edildi.


AB SÜRECİ DE MASADAYDI

Görüşmede Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındığı dile getirildi. Ayrıca, emekli maaşlarına yapılan zam, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin maliyeti 104 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin maliyeti 104 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya'da düzenlenen "Berlin Deprem Konferansı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Depremin, ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız" dedi. Erdoğan, "Devlet millet el ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık, deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

#NATO
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
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