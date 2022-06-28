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NATO öncesi 4’lü zirve

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine vize vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün toplanacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin tutum ve taleplerini muhataplarına 4’lü zirvede tekrarlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO öncesi 4’lü zirve
NATO

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine vize vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün toplanacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin tutum ve taleplerini muhataplarına 4’lü zirvede tekrarlayacak. Erdoğan’ın yanı sıra İsveç ve Finlandiya liderleri ile NATO Genel Sekreterini bir masada buluşturacak zirveye hazırlık için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ı üçüncü tur müzakereler için Brüksel’e gitti. Heyetler arası temastan çıkacak sonuçlar liderler zirvesine gelecek. Söz konusu ziyaret NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in talebi üzerine planlandı. Kalın ve Önal, görüşmelerin ayrınlarını Erdoğan’a aktaracak. Öte yandan iki gün sürecek NATO Zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO toplantısı için geldiği Madrid’de çarşamba ve perşembe günleri gerek zirve marjında gerekse birçok liderle ikili görüşmesi planlanıyor.

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