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NATO öncesi kara propaganda

Reuters Haber Ajansı'nın Bilal Erdoğan’a yönelik kirli saldırısına tepkiler yükselmeye devam ediyor. NATO Zirvesi öncesi kara propaganda amacı güden çirkin iddialara siyasiler sert tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Reuters'ı kınıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Manipülasyon ve yalan haber. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İtibar suikastı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Önce de denediler ve hepsi boş çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Haber Merkezi
04:00 . 28/06/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Reuters’ın Bilal Erdoğan’la ilgili çirkin iddiasına siyasilerden tepki yağdı.

Reuters’ın Bilal Erdoğan’la ilgili çirkin iddiasına siyasilerden tepki yağdı.

Reuters Haber Ajansı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la ilgili iftirasına Türkiye’den yükselen tepkiler devam ediyor. Ajans, ABD ve İsveç’te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin bir Amerikan şirketinin İsveç’teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediğini öne sürmüştü. Reuters, haberi, çirkin iddiaları teyit edemediklerini itiraf etmesine rağmen yayına vermişti. Haberde yer verilen çirkin iddiaya yükselen tepkilerden bazıları şöyle:

Cevdet Yılmaz.

MANİPÜLASYON VE YALAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters Haber Ajansı’nı kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder.
Numan Kurtulmuş.

KURGULANDIĞI MERKEZ BELLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:
NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters’ı kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.
Bekir Bozdağ.

İFTİRA TEMİZ OLANI KİRLETMEZ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ:
Cumhur-başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a yönelik yalan haberinden ve attığı iftiradan dolayı Reuters Haber Ajansı’nı kınıyorum. Hiçbir iftira ve yalan, temiz olanı kirletmez, kirletemez. Cumhurbaşkanımızı ve ailesini gözden düşürmeye gücünüz asla yetmeyecek.
Yılmaz Tunç.

İTİBAR SUİKASTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezen-formasyondan ibarettir. Haberin içinde, hem ‘teyit edemedik’ diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz.
Ömer Çelik.

KARA PROPAGANDA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.
Ömer Bolat.

PAPAĞAN GİBİ TEKRAR

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat:
Cumhur-başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yönelik olarak daha önce de denenen ve hepsi boş çıkan manipülasyonu ve yalan haberi ‘belli maksatla’ papağan gibi tekrar eden Reuters Haber Ajansı’nı şiddetle kınıyorum.
Fahrettin Altun.

ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir. Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir. Düşünceyi zehir ile harmanlayarak sunmak örgütlü kötülüktür.
Efkan Ala.

HABERCİLİK DEĞİL TETİKÇİLİK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:
Onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir.



#Bilal Erdoğan
#Reuters
#AK Parti
#NATO
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