NATO öncesi kara propaganda

Reuters’ın Bilal Erdoğan’la ilgili çirkin iddiasına siyasilerden tepki yağdı.
Reuters Haber Ajansı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la ilgili iftirasına Türkiye’den yükselen tepkiler devam ediyor. Ajans, ABD ve İsveç’te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin bir Amerikan şirketinin İsveç’teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediğini öne sürmüştü. Reuters, haberi, çirkin iddiaları teyit edemediklerini itiraf etmesine rağmen yayına vermişti. Haberde yer verilen çirkin iddiaya yükselen tepkilerden bazıları şöyle: