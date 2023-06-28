NATO öncesi kara propaganda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters’ı kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.