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NATO zirvesi öncesi DEAŞ'a operasyon

NATO zirvesi öncesi DEAŞ'a operasyon

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Terörist N.K
Terörist N.K

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşan NATO zirvesi öncesi eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdiği DEAŞ'lı terörist M.K’yı (25) takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nın Haymana ilçesi Sazağa Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği belirledi. Ekipler, önceki gece saat 03.30’da adrese operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekât (PÖH) destekli operasyonda, teröristin ateş açması sonucu çatışma çıktı. M.K. ve yanındaki eşi N.K. (25) yaralı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar hastaneye kaldırıldı. M.K. hastanede bilgisayarlı tomografi çekimi esnasında kaçmaya teşebbüs etti. Ancak kaçış girişimi sırasında kan kaybı sebebiyle fenalaşan terörist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TALİMAT TİKTOK ÜZERİNDEN

Terörist N.K’nın DEAŞ’lı sözde örgüt yöneticisi İ.J.K.A. ile Tik Tok üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde N.K’nin iki farklı TikTok hesabı kullandığı saptandı. Terör örgütü yöneticileriyle kurulan bu yoğun temaslarda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi öncesinde teröristlerin büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu gün yüzüne çıkarıldı.


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