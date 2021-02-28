NATO'dan TSK'ya 'Mavi Bereli' övgüsü: Seçkin piyadeler

Dünya

Katil ama bize lazım

ABD, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan istihbarat raporunu yayımladı. Ancak Biden yönetimi yine de MBS’ye bir yaptırım uygulamayacak. Dışişleri Bakanı Blinken, buna “çıkarlarını” gerekçe gösterdi. ABD basını, raporu bir koz olarak kullanacak olan Biden’i Trump’a benzetti.