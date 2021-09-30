Gündem Navigasyon kazası kamerada
İSTANBUL

'Navigasyon kazası' kamerada

Ümraniye'de, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle merdivenli yola girerek takla atan otomobilin kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Navigasyon kazası kamerada
Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

Ümraniye'deki
OYNAT 00:41
Ümraniye'deki "navigasyon" kazasının videosu ortaya çıktı
Ümraniye'de, navigasyonun neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sürücü Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görülüyor.


Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.

Ümraniye'de ilginç kaza: Navigasyona uydu aracıyla merdivenlerden uçtu
FOTOĞRAF 7
Title
Kaza, saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi.
Title
Osman Karaoğlan, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi.
Title
Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Osman Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Title
Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok dedi.
Title
Ümraniye'de sürücüsünün navigasyona uyarak merdivenli sokağa girdiği otomobil takla attı
Title
Title
Ümraniye'de ilginç kaza: Navigasyona uydu aracıyla merdivenlerden uçtu
İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Navigasyona uyarak merdivenli yola giren sürücü: Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım
OYNAT 00:50
Navigasyona uyarak merdivenli yola giren sürücü: Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım
Ümraniye'de, sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil, takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, 'Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası.

Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok' dedi.


Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.