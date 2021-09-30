'Navigasyon kazası' kamerada

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.
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Ümraniye'deki "navigasyon" kazasının videosu ortaya çıktı
Ümraniye'de, navigasyonun neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sürücü Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görülüyor.
Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi.
Osman Karaoğlan, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi.
Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Osman Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok dedi.
Ümraniye'de sürücüsünün navigasyona uyarak merdivenli sokağa girdiği otomobil takla attı
Ümraniye'de ilginç kaza: Navigasyona uydu aracıyla merdivenlerden uçtu
İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
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Navigasyona uyarak merdivenli yola giren sürücü: Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım
Ümraniye'de, sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil, takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, 'Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok' dedi.