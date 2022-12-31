Gündem Nazillideki tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
AYDIN

Nazilli’deki tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen patlamada ölenlerin isimleri belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Nazilli’deki tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Nazilli

Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı’daki bir döner restoranda meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler tüm binayı sardı.

Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yangında binadan dışarıya çıkamayarak hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

ÜÇÜ KADIN DÖRDÜ ÇOCUK

Aydın Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapılan vatandaşların isimleri, Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olarak açıklandı.
Adli Tıp Kurumundan alınacak olan cenazelerin defin yerlerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

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