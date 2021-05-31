Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalındaki çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş (31) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Keleş için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
- Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Kortej eşliğinde avluya getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Şehidin eşi Pelin Keleş bu esnada cenaze aracının peşinden koşup, “Ne olur gitme, gidersen geri gelmeyeceksin. İn arabadan, ne olur in” diye gözyaşı döküp el salladı. Şehidin naaşı, Bağlum Mezarlığı’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çocukların bize emanet
- Şehidin biri 9, öteki 1.5 yaşında iki oğlu vardı. 9 yaşındaki Deniz Arda ile 1,5 yaşındaki Güney Alp, tören alanında yakınlarıyla birlikte babalarını son kez uğurladı. Çocukların masumiyeti yürekleri dağlarken, törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şehidin çocuklarıyla yakından ilgilendi.