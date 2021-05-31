Ne olur gitme Eren-15 Operasyonu’ndaki çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Keleş (31) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Pelin Keleş cenaze aracının peşinden koşup, “Ne olur gitme, gidersen geri gelmeyeceksin. İn arabadan, ne olur in” diye gözyaşı döktü.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021, 02:05 Yeni Şafak