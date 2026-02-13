Yeni Şafak
Nesli tehlike altında: Çaydan geçerken görüntülendi

10:4513/02/2026, Cuma
DHA
Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, çaydan geçerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gürpınar ilçesinde görev yapan veteriner Serhan Türkoğlu, görev için Norduz bölgesine gitti. Türkoğlu, yolda araçla ilerlerken Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan vaşak gördü.

Türkoğlu, Araz Çayı'nda suyun karşı tarafına geçen vaşağı cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sudan çıkan vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.



#Van
#Gürpınar
#Vaşak
