Nevşehir’de trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne 88 bin 500 TL ceza

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Derinkuyu Trafik Jandarması Timleri tarafından sosyal medyadaki görüntülerde trafiği tehlikeye atan motosikletlinin H.B.Ş’ye ait olduğu belirlendi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddeleri gereğince, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve diğer kuralları ihlal eden H.B.Ş’ye 88 bin 500 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi, trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak suçundan da adli işlem başlatıldı.