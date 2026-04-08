Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir’de trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne 88 bin 500 TL ceza

Nevşehir’de trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne 88 bin 500 TL ceza

16:088/04/2026, Çarşamba
G: 8/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Aracı trafikten men edildi.
Aracı trafikten men edildi.

Nevşehir’de trafikte tehlikeli hareketler yapan ehliyetsiz motosikletliye 88 bin 500 TL para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Derinkuyu Trafik Jandarması Timleri tarafından sosyal medyadaki görüntülerde trafiği tehlikeye atan motosikletlinin H.B.Ş’ye ait olduğu belirlendi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddeleri gereğince, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve diğer kuralları ihlal eden H.B.Ş’ye 88 bin 500 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi, trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada; kazaları, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları önlemek, trafikte huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla, kural tanımayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.



#Nevşehir
#trafik
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
