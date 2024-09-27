New York’ta ‘iki devlet’ mesaisi

Acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözüm çabalarının ilerlemesinin önemine işaret eden Fidan, Filistin’in BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik girişimlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.