New York’ta ‘iki devlet’ mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze odaklı diplomatik temaslarını BM sonrasında da sürdürdü
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Temas Grubu’nun Avrupa Birliği ve Norveç’le birlikte düzenlediği, iki devletli çözüm konulu bakanlar toplantısında yer aldı.
LÜBNAN’A SIÇRAMASIN
Toplantıda Fidan, Netanyahu Hükümeti’nin Gazze ve Batı Şeria’yı hedef alan saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgularken, savaşın Lübnan’a sıçrama ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.
ATEŞKESLE BİRLİKTE KALICI ÇÖZÜM
Acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözüm çabalarının ilerlemesinin önemine işaret eden Fidan, Filistin’in BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik girişimlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.
İSRAİL’E BASKI ÇAĞRISI
İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının mevcut bütün araçlarla tüm seviyelerde artırılarak sürdürülmesine vurgu yapan Fidan, ateşkesin sağlanmasının ardından kapsayıcı bir uluslararası barış konferansı toplanması önerisini de yineledi.
Arabuluculuk için görüştüler
- Bakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu toplantısına iştirak etti. Toplantıda, Ukrayna ve Orta Doğu’daki artan gerginlik masaya yatırıldı. Fidan, Türkiye’nin arabuluculuk vizyonunu ve bu alandaki kritik faaliyetlerini paylaşarak, Gazze’deki insanlık dışı duruma dikkat çekti. Fidan, toplantının ardından temasları kapsamında, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmeler gerçekleştirdi.