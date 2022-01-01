Gündem NFT dünyasına Kaplan pençesi
ANKARA

NFT dünyasına ‘Kaplan’ pençesi

Genç mühendisler Ataberk Tekin ve Efe Acer, tasarladıkları ‘Asi Kaplan Kulübü’ koleksiyonu ile NFT pazarına giriyor. Tekin, “Yurt dışında dudak uçuklatan değerlere sahip çok başarılı NFT’ler var. Biz de ülkemizden çıkan başarılı örnekler olacağız.” diyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​NFT dünyasına ‘Kaplan’ pençesi
Ataberk Tekin - Efe Acer

Türkiye, sanatla teknolojiyi birleştiren NFT pazarında adından söz ettiriyor. Spor kuruluşları ve sanat dünyasından birçok ünlü isim eserlerini rekor fiyata satarken gençlerin tasarımları da bu dijital pazarda ülkemizin gözdesi olma yolunda. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a Türksat 5B için 5 bin resimden oluşan bir NFT hediye etmesi ile yeniden gündeme gelen dijital varlıklar dünyası, merak konusu oldu. Resim, ses veya videoların dijital karşılıkları olarak nitelendirilen benzersiz NFT’ler, dünyada 2021 yılında 22 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı. Bu pazara hızlı bir giriş yapmayı planlayan Türkiye’den iki genç mühendisin tasarımları da “Rebel Tiger Club” projesi ile iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. 23 yaşındaki Ataberk Tekin ve Efe Acer tarafından tasarlanan “Rebel Tiger Club” (Asi Kaplan Kulübü) yakında halka arz edilecek.

YATIRIMLIK KOLEKSİYON

  • Ataberk Tekin, “Karakterimiz ‘asi bir kaplan’. NFT koleksiyonları dudak uçuklatan market değerlerine sahip ve yurt dışında çok başarılı örnekleri var. Biz de ülkemizden çıkan başarılı bir örnek olacağız.” dedi. Oxford Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Efe Acer ise her “Rebel Tiger” koleksiyonerinin dijital cüzdanında ellerindeki NFT’nin nadirlik değeriyle orantılı şekilde RBL dijital tokenı birikeceğini söyledi.

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