Niğde’de arazide erkek cesedi bulundu

15:5824/12/2025, Çarşamba
IHA
Şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Niğde merkez Kayardı Bağları Titreyen Çayırı Mevkii’nde bulunan boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Nİğde
#Ceset
#Kayardı Bağları Titreyen Çayırı Mevkii
