Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı. Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İki ölü dört yaralı
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Niğde Valiliğinden ilk açıklama
Niğde Valisi Cahit Çelik, toprak altında kimsenin olmadığını açıkladı.
Kimlikleri belli oldu
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.
Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.
Arazide obruklar oluştu
Göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.