Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.