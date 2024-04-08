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Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, toprak altında kimsenin olmadığını bildirdi. Ayrıca göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

Pınar Görgü
15:43 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:34 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Niğde'de patates deposu yapımında göçük meydana geldi.
Niğde'de patates deposu yapımında göçük meydana geldi.

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı. Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İki ölü dört yaralı

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Niğde Valiliğinden ilk açıklama

Niğde Valisi Cahit Çelik, toprak altında kimsenin olmadığını açıkladı.

Kimlikleri belli oldu

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.


Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.


Arazide obruklar oluştu

Göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.

#Niğde
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