Normalleşmeye 'Özel sabotajı': İki gün sonra büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden 2 gün sonra çirkin ifadelerle hem AK Parti'yi hem de MHP'yi hedef aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti-CHP ittifakı" ifadesine ilişkin değerlendirmeler yapan Özel,





SUÇ ORTAĞI YAKIŞTIRMASI

"Bize kimse ittifak falan önermesin, çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz." dedi.

İBB’nin Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlediği programda konuşan Özel MHP lideri Behçeli'ye de çağrıda bulunarak, "Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir başka siyasi partiyle ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın” dedi.





NEZAKET ATMOSFERİNE YAKIŞMADI

Özel'in açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesinin beyhude bir yaklaşım olduğunu kaydetti. Çelik, “Sayın Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine ‘suç ortağı’ demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır” ifadelerini kullandı.





RAHATSIZLIKLARI GİDERME ÇABASI

Çelik şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımızın iadeiziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.”



