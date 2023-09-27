Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Norveç
#Ankara
26 dakika önce
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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