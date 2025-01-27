NOW'un algı operasyonu çöktü: Bolu İl Özel İdare Sekreteri Köstereli gerçeği 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek açıkladı

Bolu Kartalkaya'da78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğarken felaket fırsatçıları yeniden devreye girdi. NOW Televizyonu, telefonla ulaştığı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin "Yangın ile ilgili İl Özel İdaresinin denetleme yetkisi de bunu yapacak teşkilatı da yok" ifadelerini çarpıttı. 'Yangınla ilgili" kısımların es geçildiği habere Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'den yalanlama geldi.
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı sürerken NOW algı operasyonunun peşine düştü. "Yangınla ilgili" kısımların es geçildiği ve "Yangın ile ilgili İl Özel İdaresinin denetleme yetkisi de bunu yapacak teşkilatı da yok" ifadelerinin çarpıtıldığı habere Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'den yalanlama geldi.
Bolu Kartalkaya'daki yanan otelle ilgili olarak idarecisi olduğum İl Özel İdaresince 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için o tarihte yangın raporunun alınıp alınmadığının tarafıma sorulması üzerine; hassas olan bu konunun doğru anlaşılması adına şirket vasfının limited şirketten anonim şirket şekline dönüşmesi durumunda işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin amir hükümleri çerçevesinde sadece ruhsat bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini bu gibi durumlarda yangın raporu ve diğer belgelerin tekrar istenmediğini belirttim.