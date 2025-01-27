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NOW'un algı operasyonu çöktü: Bolu İl Özel İdare Sekreteri Köstereli gerçeği 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek açıkladı

NOW'un algı operasyonu çöktü: Bolu İl Özel İdare Sekreteri Köstereli gerçeği 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek açıkladı

14:5927/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bolu İl Özel İdaresi Sekreteri Sırrı Köstereli, NOW'un algı operasyonunu böyle çökertti.
Bolu İl Özel İdaresi Sekreteri Sırrı Köstereli, NOW'un algı operasyonunu böyle çökertti.

Bolu Kartalkaya'da78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğarken felaket fırsatçıları yeniden devreye girdi. NOW Televizyonu, telefonla ulaştığı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin "Yangın ile ilgili İl Özel İdaresinin denetleme yetkisi de bunu yapacak teşkilatı da yok" ifadelerini çarpıttı. 'Yangınla ilgili" kısımların es geçildiği habere Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'den yalanlama geldi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı sürerken NOW algı operasyonunun peşine düştü. "Yangınla ilgili" kısımların es geçildiği ve "Yangın ile ilgili İl Özel İdaresinin denetleme yetkisi de bunu yapacak teşkilatı da yok" ifadelerinin çarpıtıldığı habere Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'den yalanlama geldi.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

21.01.2025 tarihinde Bolu Merkez İlçesi sınırlarındaki
Kartalkaya Kayak Merkezinde yer alan bir otelde meydana gelen elim yangın olayı sonrası telefonla aranmak suretiyle sorulan bir soruya verdiğim cevabın bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya ortamında maksadını da aşacak şekilde çarpıtılarak ve bağlamından koparılarak yer alması üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur.

Bolu Kartalkaya'daki yanan otelle ilgili olarak idarecisi olduğum İl Özel İdaresince 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için o tarihte yangın raporunun alınıp alınmadığının tarafıma sorulması üzerine; hassas olan bu konunun doğru anlaşılması adına şirket vasfının limited şirketten anonim şirket şekline dönüşmesi durumunda işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin amir hükümleri çerçevesinde sadece ruhsat bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini bu gibi durumlarda yangın raporu ve diğer belgelerin tekrar istenmediğini belirttim.


Akabinde denetleme yetkisiyle alakalı olarak sorulan sorular üzerine de
İl Özel İdaresinin yangın yönetmeliği gereklilikleri konusunda denetleme yetkisinin ve buna ait teşkilatının olmadığını, bu konuyla alakalı yanıtların ilgili mevzuatta aranması gerektiğini dile getirdim.

Adli ve idari makamlarca kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü böylesine üzüntülü bir zamanda; herhangi bir amirimin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan bir soruya verdiğim cevabımın bağlamından koparılarak herhangi bir kurum ve kuruluşu hedef göstermek şeklinde yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.



#Bolu
#NOW
#algı operasyonu

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