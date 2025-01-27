NOW'un algı operasyonu çöktü: Bolu İl Özel İdare Sekreteri Köstereli gerçeği 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek açıkladı

Adli ve idari makamlarca kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü böylesine üzüntülü bir zamanda; herhangi bir amirimin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan bir soruya verdiğim cevabımın bağlamından koparılarak herhangi bir kurum ve kuruluşu hedef göstermek şeklinde yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.