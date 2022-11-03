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SİVAS

Nuri Demirağ 81 yıl önce yaptırmıştı: Sivas'taki havalimanı sivil uçuşlara açılacak

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 81 yıl önce inşa edilen havalimanının yeniden sivil uçuşlara açılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nuri Demirağ 81 yıl önce yaptırmıştı: Sivastaki havalimanı sivil uçuşlara açılacak
Nuri Demirağ 81 yıl önce yaptırmıştı: Sivas'taki havalimanı sivil uçuşlara açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Divriği ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nuri Demirağ tarafından 81 yıl önce Divriği ilçesine kazandırılan ve yeniden sivil uçuşlara açılacak havalimanı sahasında incelemelerde bulunarak pisti gezen Şimşek, yetkililerden son süreç hakkında bilgi aldı.

Havalimanının yapımını üstlenecek Divriği Sivil Havacılık ve Turizm Geliştirme sahibi Arslan Küçükemre ile telefonda görüşen Şimşek, ilçenin turizmine önemli katkılar sağlayacak iş insanına teşekkür ederek, gereken tüm desteğin verileceğini vurguladı.

Çiğdemli köyü turizme kazandırılacak

Şimşek, havalimanı ziyaretinin ardından Divriği'nin en eski yerleşim yerlerinden Çiğdemli (Tuğut) köyünü ziyaret etti.

Tarihi ve doğasıyla hayran bırakan köyde yer alan birleşik konaklar, Roma ve Selçuklu dönemine ait köprü ve tarihi çeşmeleri inceleyen Şimşek, köyün korunması ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli projeler hazırlanacağını belirterek, "Yakın zamanda somut adımlar atarak köyümüze güzel hizmetler kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Şimşek, daha sonra Divriği'nin Cürek köyüne geçerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan maden sitesini ziyaret etti, içinde lojman ve çok sayıda sosyal donatının bulunduğu tescilli alanı inceledi.

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