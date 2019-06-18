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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

O askerlere emekli ünitesi

FETÖ, çekirdekten yetiştirerek TSK’ya yerleştirdiği mensuplarını emeklilikte de boş bırakmamış. Emniyet’in FETÖ raporuyla örgütün TSK’dan emekli olan mensupları için “emekli ünitesi” adı altında birim oluşturduğu ortaya çıktı. Söz konusu birimle, üyelere örgütün amaçlarını destekleyici işler yaptırılmış.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın FETÖ’nün askeri yapılanmasını deşifre eden 306 sayfalık rapordaki emekli askerlerle ilgili kısım dikkat çekti. Raporda örgütün, askeri mahrem yapılanmada görevliyken emekli olmuş askeri personeli organize edip yöneten “emekli ünitesi” oluşturduğu belirtildi.

FETÖ’DEN ÖMÜR BOYU TAKİP

FETÖ’nün, emekli örgüt üyesi askerler için mahrem imam görevlendirdiğine dikkat çekilen raporda, emekli olanların yerleştiği yerdeki söz konusu imamlarla irtibatlandırıldığı kaydedildi. Örgütün, söz konusu imamlardan sorumlu “müdür” atadığı da aktarıldı. Mahrem imamların emekli askerlerle belirli periyotlarda görüştüğü, böylece bu kişilerin FETÖ irtibatının devam ettirildiği belirtildi. Raporda, “Gerek meslek hayatları gerekse de emeklilik sonrası hayatlarında örgüt mensuplarının en özel bireysel alanına dahi örgütün büyük ölçüde nüfuz ettiği, örgütsel bağların ömür boyu devam ettiği görülmektedir” değerlendirilmesi yapıldı.

ÖRGÜT İÇİN FİNANS İŞLERİ YAPMIŞLAR

Emekli askerlerin de yine kuvvetlerine göre grup yapıldığı anlaşılırken, ‘emekli müdürü’nün görevleri de anlatıldı. Rapora göre, emekli müdürleri, - Emekli denizcilerde “sahipsiz bırakılmadıkları, kullanılıp bir kenara atılmadıkları” algısı oluşturarak örgütsel bağlılıklarının muhafaza edilmesi,- Emekli olmuş askeri personelin organize edilmesi, yönetilmesi, - Emekli personele dernek, ticari işletme vb. örgütün amaçlarını destekleyici, finanse edici müesseseler açtırılması,- Emekli personele, gerek duyulduğunda görsel ve yazılı medya gibi çeşitli platformlarda, mesleki kariyerleri ve uzmanlık alanları ile ilgili örgüt amaçları doğrultusunda propaganda yaptırılması, algı oluşturulması, manipülasyon yaptırılması ile görevlidir.

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