O belgeler düzmece

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıa-lan açıklamada, “Şüphelilerden M.A.’nın 8/3/2020 tarihinde tutuklanması talebiyle sevkedildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce serbest bırakıldığı şeklinde sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyen, kullanan ve yayanlar hakkında TCK 204 maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
DARP İDDİASI YALAN
- Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’nde kötü muameleye maruz kaldığı iddiası da yalanlandı. Başsavcılık, “Silivri cezaevinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ve avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine, Silivri savcılığına sözlü ve yazılı herhangi bir müracaat olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiçbir iz, emare ya da delil yoktur” açıklamasında bulundu.